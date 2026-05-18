2016年に自身が起こした不祥事で、表舞台から遠ざかった俳優・高畑裕太が5月16日にXを更新。《この度、私、高畑裕太が9年前に起こした不祥事について、声明を発表させていただく運びとなりました》として、過去の事件について初めて思いを明かしたことが話題となっている。「高畑さんは、2016年、映画撮影のために訪れたホテルで、女性従業員に性的暴行を加えたとして逮捕されました。最終的には不起訴処分で釈放され、示談とな