 車を運転しているとき、救急車のサイレンが聞こえてきたらどうするだろうか。ハザードを炊いて減速し、道路の左側に停車。これが「マナー」だと思っていたら、それは勘違い。意外と知られてない緊急車両と遭遇した時の対処法とは。【つづきを読む】「道を譲らない車両」「救急車の後ろに張り付くバイク」救急隊員から見る日本のリアルな道路マナー意外と知らない「119」のリアルを描いた救急医療ドラマ！〈「道を譲らな