4月25日、ダンスボーカルグループ「ONE N’ ONLY」の元メンバー・上村謙信（26）が芸能活動を再開させたことが報じられた。上村は昨年3月、“重大なコンプライアンス違反”を理由にグループ脱退と当時の所属事務所からのマネジメント契約解除が発表されていた。「上村さんは“コンプラ違反”が判明する直前に、メインキャストとして出演したドラマ『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』（読売テレビ）のファンミーティングで