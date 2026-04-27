4月25日、ダンスボーカルグループ「ONE N’ ONLY」の元メンバー・上村謙信（26）が芸能活動を再開させたことが報じられた。上村は昨年3月、“重大なコンプライアンス違反”を理由にグループ脱退と当時の所属事務所からのマネジメント契約解除が発表されていた。

「上村さんは“コンプラ違反”が判明する直前に、メインキャストとして出演したドラマ『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』（読売テレビ）のファンミーティングで香港を訪れていました。しかし、打ち上げに参加した女性通訳にわいせつな行為をした疑いで逮捕されたことが現地メディアで報じられ、物議を醸したのです。昨年8月には、香港の裁判所が罰金1万5千香港ドル（約28万円）の有罪判決を言い渡したことを共同通信が報じていました」（芸能関係者）

上村の芸能活動再開を報じた「モデルプレス」によれば、上村は新たに開設したインスタグラムを通じて活動再開を報告。ファンや関係者に向けて自身の不祥事を詫びた上で、活動再開を決断した経緯をこうつづっていたという。

《今日に至るまで、自分自身と深く真摯に向き合い、これからの人生をどのように歩んでいくべきか、時間をかけて考えてまいりました。その中で、今もなお応援し続けてくださる方々や、変わらず支えてくださっている方々の声に触れ、また前事務所の方々にも背中を押してもらい、改めて大きな励みをいただいていることを実感いたしました》

同日には『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』を手がけた柴田啓佑監督がXで《おかえり》と呟き、同作で上村と共演した俳優・関幸治（47）も《上村謙信おかえり》と反応。ファンの間でも上村の活動再開を喜ぶ声が上がり、歓迎ムードが広がっていた。

ところが、直後には“異変”も起きていたようで……。

「新たにインスタグラムを開設したという上村さんですが、直後にアカウントが閲覧できなくなってしまったそうなのです。実際に上村さんのアカウントを開くと、《このページはご利用いただけません》と表示されます（27日午後12時現在）。関さんは上村さんに確認したのか、Xで《急な増加に垢バンしちゃったそうです》と事情を伝えていました。上村さんの活動再開を心待ちにしていたファンからのフォローが殺到したのか、もしくは“アンチ”よる通報が相次いだ可能性も考えられるでしょう。とはいえ、突然のハプニングにファンの間でも混乱が広がっています」（前出・芸能関係者）

実際にXでも、上村のインスタグラムが閲覧できないことに戸惑うファンも続出している。

《一夜空けても謙信のインスタのアカウントでてこなくてフォローできない（涙）》

《上村謙信のインスタって今消えてる…？？表示されない》

《上村謙信のインスタなくなってるの？開設したけどってことよね？》

《謙信くんのインスタ見たいのに見れない…辛すぎる 早く復旧してほしい》（すべて原文ママ）

再スタートをきった矢先のハプニングは、吉と転じるだろうか。