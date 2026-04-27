関西若手芸人の“伝統の枠”で、お笑いコンビ・豪快キャプテンの冠番組がスタートすることが決まった。GAORAの新番組『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』が、7月から放送される。【番組カット】まさにギャンブルゴリラ！衝撃の払い戻し金 GAORAでは、過去に『千鳥のぼっけぇTV!』『麒麟・千鳥の二笑流TV』『銀シャリの5upベイベー』『マンゲキ発信！BUZZっ てミキ！』『ろくでなしミトリズ』『ロングコートダディ・