関西若手芸人の“伝統の枠”、新番組を発表 GAORA『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』
関西若手芸人の“伝統の枠”で、お笑いコンビ・豪快キャプテンの冠番組がスタートすることが決まった。GAORAの新番組『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』が、7月から放送される。
【番組カット】まさにギャンブルゴリラ！衝撃の払い戻し金
GAORAでは、過去に『千鳥のぼっけぇTV!』『麒麟・千鳥の二笑流TV』『銀シャリの5upベイベー』『マンゲキ発信！BUZZっ てミキ！』『ろくでなしミトリズ』『ロングコートダディ・ニッポンの社長のぼちぼちストレンジャーズ』『マジで勘弁！けびた君』『推してま え！ダブルヒガシ』など、数々の人気番組・芸人を輩出してきた。
べーやんと山下ギャンブルゴリラからなる豪快キャプテンは、『第60回上方漫才大賞』新人賞受賞をはじめ、『M-1グランプリ2025』ファイナリストなど、勢いに乗る注目コンビ。
新番組『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』は、SNSや世間体、常識など“よそ”ばかり気にしてしまう時代、そんな空気を“うち”の笑いでぶっ飛ばすをテーマに豪快な笑いを巻き起こす予測不能バラエティー。
大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）で6月5日に公開収録を実施予定。4月25日よりチケットの先行販売が始まった。「GAORA SPORTS」で7月4日より初回放送予定。
■豪快キャプテン コメント
ベーやん：歴史あるGAORAさんで僕たちの番組が始まります！よそではしてこなかったうちらにしか出来ない面白いことし ていきたいと思います！
山下ギャンブルゴリラ：歴代のみなさんに負けないように精一杯頑張ります！！ まぁよそはよそうちはうちやし関係ないんやけどね！！！
■過去にGAORAの同枠で放送されていた番組＞
baseよしもとアッカン！べーす（2002年7月〜03年7月）出演：ケンドーコバヤシ、テンダラー、サバンナ、次長課長、フットボールアワー ほか
ベリーベリー！base（2003年9月〜05年4月）出演：笑い飯、麒麟、千鳥 ほか
麒麟・千鳥の二笑流TV（2005年5月〜06年10月）MC：笑い飯、千鳥
千鳥のぼっけぇTV！（2006年11月〜12年3月）MC：千鳥
銀シャリの（base）5upベイベー（2009年4月〜12年3月） MC：銀シャリ
マンゲキ発信！BUZZってミキ！（2017年10月〜19年5月）MC：ミキ
ろくでなしミトリズ（2019年6月〜22年6月） MC：見取り図
ロングコートダディ・ニッポンの社長のぼちぼちストレンジャーズ（2022年6月〜23年5月）MC：ロングコートダディ、ニッポンの社長
マジで勘弁！けびた君（2023年6月〜24年5月）MC：ビスケットブラザーズ、滝音、kento fukaya
推してまえ！ダブルヒガシ（2024年7月〜26年6月）MC：ダブルヒガシ ※放送中
【番組カット】まさにギャンブルゴリラ！衝撃の払い戻し金
GAORAでは、過去に『千鳥のぼっけぇTV!』『麒麟・千鳥の二笑流TV』『銀シャリの5upベイベー』『マンゲキ発信！BUZZっ てミキ！』『ろくでなしミトリズ』『ロングコートダディ・ニッポンの社長のぼちぼちストレンジャーズ』『マジで勘弁！けびた君』『推してま え！ダブルヒガシ』など、数々の人気番組・芸人を輩出してきた。
新番組『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』は、SNSや世間体、常識など“よそ”ばかり気にしてしまう時代、そんな空気を“うち”の笑いでぶっ飛ばすをテーマに豪快な笑いを巻き起こす予測不能バラエティー。
大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）で6月5日に公開収録を実施予定。4月25日よりチケットの先行販売が始まった。「GAORA SPORTS」で7月4日より初回放送予定。
■豪快キャプテン コメント
ベーやん：歴史あるGAORAさんで僕たちの番組が始まります！よそではしてこなかったうちらにしか出来ない面白いことし ていきたいと思います！
山下ギャンブルゴリラ：歴代のみなさんに負けないように精一杯頑張ります！！ まぁよそはよそうちはうちやし関係ないんやけどね！！！
■過去にGAORAの同枠で放送されていた番組＞
baseよしもとアッカン！べーす（2002年7月〜03年7月）出演：ケンドーコバヤシ、テンダラー、サバンナ、次長課長、フットボールアワー ほか
ベリーベリー！base（2003年9月〜05年4月）出演：笑い飯、麒麟、千鳥 ほか
麒麟・千鳥の二笑流TV（2005年5月〜06年10月）MC：笑い飯、千鳥
千鳥のぼっけぇTV！（2006年11月〜12年3月）MC：千鳥
銀シャリの（base）5upベイベー（2009年4月〜12年3月） MC：銀シャリ
マンゲキ発信！BUZZってミキ！（2017年10月〜19年5月）MC：ミキ
ろくでなしミトリズ（2019年6月〜22年6月） MC：見取り図
ロングコートダディ・ニッポンの社長のぼちぼちストレンジャーズ（2022年6月〜23年5月）MC：ロングコートダディ、ニッポンの社長
マジで勘弁！けびた君（2023年6月〜24年5月）MC：ビスケットブラザーズ、滝音、kento fukaya
推してまえ！ダブルヒガシ（2024年7月〜26年6月）MC：ダブルヒガシ ※放送中