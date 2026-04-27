お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が司会を務めるNHKのお笑い特番「千鳥ノブと渋谷お笑い演芸館」が、5月2日に放送される。「ロバート」秋山竜次、「ロングコードダディ」堂前透、「真空ジェシカ」川北茂澄ら実力派芸人が新ネタを披露する番組。昨年9月に第1回が放送。第2回となる今回は、大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の女優・浜辺美波（25）をゲストに迎える。このほど、ノブと浜辺が収録後に本紙などの取材に応じ、番組の