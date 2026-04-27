お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が司会を務めるNHKのお笑い特番「千鳥ノブと渋谷お笑い演芸館」が、5月2日に放送される。「ロバート」秋山竜次、「ロングコードダディ」堂前透、「真空ジェシカ」川北茂澄ら実力派芸人が新ネタを披露する番組。昨年9月に第1回が放送。第2回となる今回は、大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の女優・浜辺美波（25）をゲストに迎える。このほど、ノブと浜辺が収録後に本紙などの取材に応じ、番組の見どころを語った。

ノブの「自分たちが面白いと思うものを、手を入れずフルでお届けしたい」という思いから誕生した同番組。俳優の長谷川博己（49）をスタジオゲストに迎えた第1回放送では、地上波のお笑い番組では披露されないような尖ったネタの数々が披露された。放送を見たノブは「濃すぎて、胸焼けしたんですよ。なんてものを撮ってしまったんだと。長谷川さんも後半はほぼ白目で困惑していました」とジョークを交え苦笑い。それでも視聴者からの評判は上々で「もっと賛否の否があるかと思ったけど、やっぱり面白いものは伝わるんだなと。好意的な意見が多かった」と満足げな表情を見せた。

第2回となる今回のゲストは、「豊臣兄弟！」に寧々役で出演中の浜辺。収録を終えた浜辺は「“今まで見ていたお笑いは何だったんだ”っていうくらい、殴られたような衝撃を感じています」と率直な心境を明かした。「脳みその中には、もっと複雑な面白さがあるんだなと思いました。芸人さんって未知だな、と。役者さんとも“芸人さんってすごいよね”という話をよくする。頭の回転や使い所、不思議でたまらないです」と、ディープなネタを目の当たりにしたことで、芸人に対する関心がより深まった様子だ。

同局のコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」では、これまで数多くの女優がコントに挑戦している。そんな人気番組にならい、ノブは「この『お笑い演芸館』、どんどんグレードアップしていきたい。次回、浜辺さん出てくれたら相当なグレードアップになる」と、浜辺にネタ出演を直々にオファー。すると浜辺は思わず「いや…」と拒否の言葉がポロリ。素直な反応に報道陣が爆笑する中、「あれは、あのままでいてほしい！俳優さんが出るようなものじゃなくて、味付けせずそのままで、むしろ芸人さんたちには“邪魔だ！”ぐらいに言ってほしい」と、芸人たちの世界観を崩さないための配慮であると強調。ノブはその心意気に「素晴らしい！かっこいい！」と拍手を送った。