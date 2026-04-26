愛知県長久手市にある「トヨタ博物館」。名前からトヨタ車限定の施設だと思われがちだが、実は「世界のクルマの進化と文化をたどる博物館」として開設されている施設だ。つまり国内外さまざまなメーカーのクルマが一堂に会する施設なので、トヨタ車だけを見るつもりで訪れるといい意味で期待を裏切られることになる。 ベンツ・パテント モトールヴァーゲン（レプリカ）。ガソ