ガイドツアーに参加してクルマを120％楽しもう！ 世界の名車が勢ぞろい『トヨタ博物館』【クルマの博物館探訪】
愛知県長久手市にある「トヨタ博物館」。名前からトヨタ車限定の施設だと思われがちだが、実は「世界のクルマの進化と文化をたどる博物館」として開設されている施設だ。つまり国内外さまざまなメーカーのクルマが一堂に会する施設なので、トヨタ車だけを見るつもりで訪れるといい意味で期待を裏切られることになる。
ガソリン自動車が初めて誕生したのが19世紀後半。そのころ日本に自動車はなかったが、海外では蒸気や電気を動力としたクルマが次々と生まれていた。同館ではその頃のクルマから始まり、現代のクルマまでが展示されている。
ガイドツアーは予約・追加料金不要で超オススメ！
トヨタ博物館は主に2つの施に分かれている。
歴史的な車両が約150台展示された「クルマ館」と、自動車文化の資料約4,000点が展示されたクルマ文化資料室や企画展を開催している「文化館」だ。それぞれの施設でガイドツアーが行われており、車両や資料について解説を聞くことができる。
このツアーが超オススメで、クルマの貴重なエピソードや文化の裏話なども聞けるので、理解がさらに深まるのだ。
ガイドツアーは開館日に毎日実施されるという充実ぶりで、しかも別途料金は不要。同館の入場料（大人1,200円※1）のみで参加できて事前予約も不要※2だ。
※1入場料一覧は記事の最下段に記載 ※2団体での参加は要予約
文化館の2Fは「クルマ文化資料室」というエリアがあり、自動車の歴史を学べるユニークな資料がたくさん展示されている。ガイドツアーもここで行なわれる。
【クルマ文化資料室】
展示車両のほかにも楽しみがたくさん！
下記で紹介する施設はガイドツアーの対象ではないが、開館時間内なら自由に利用できる無料エリアとなっている（ショッピングでの買い物はもちろん有料）。
クルマ好きはもちろん、ファミリーやカップルで訪れても楽しめる施設となっている。
ガイドツアーや車両展示、資料の数々などの情報が盛りだくさんの『トヨタ博物館』。クルマへの興味が何倍にもふくれ上がること間違いなしだ！
【入場料】 大人:1,200円 65才以上:700円 中高生:600円 小学生:400円 障がい者割引あり
【開館時間】9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
【所在地】 愛知県長久手市横道41-100
【駐車場】 無料