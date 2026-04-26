愛知県長久手市にある「トヨタ博物館」。名前からトヨタ車限定の施設だと思われがちだが、実は「世界のクルマの進化と文化をたどる博物館」として開設されている施設だ。つまり国内外さまざまなメーカーのクルマが一堂に会する施設なので、トヨタ車だけを見るつもりで訪れるといい意味で期待を裏切られることになる。

ベンツ・パテント モトールヴァーゲン（レプリカ）。ガソリン自動車の第1号といわれる三輪車（1886年） アメリカの大衆車・T型フォードに対し、1910年代に登場した欧州のコンパクトカーたち。手前はプジョー・ベベ

トヨタ初の小型乗用車・トヨペット SA型 （1951年） いわずと知れた日本の名車。日産・スカイラインGT-R BNR32型（1989年） 世界初の量産型水素燃料電池車トヨタ・MIRAI（2014年）

ガソリン自動車が初めて誕生したのが19世紀後半。そのころ日本に自動車はなかったが、海外では蒸気や電気を動力としたクルマが次々と生まれていた。同館ではその頃のクルマから始まり、現代のクルマまでが展示されている。

ガイドツアーは予約・追加料金不要で超オススメ！

トヨタ博物館は主に2つの施に分かれている。

歴史的な車両が約150台展示された「クルマ館」と、自動車文化の資料約4,000点が展示されたクルマ文化資料室や企画展を開催している「文化館」だ。それぞれの施設でガイドツアーが行われており、車両や資料について解説を聞くことができる。

クルマ館 文化館

このツアーが超オススメで、クルマの貴重なエピソードや文化の裏話なども聞けるので、理解がさらに深まるのだ。

ガイドツアーは開館日に毎日実施されるという充実ぶりで、しかも別途料金は不要。同館の入場料（大人1,200円※1）のみで参加できて事前予約も不要※2だ。

※1入場料一覧は記事の最下段に記載 ※2団体での参加は要予約

クルマ館 文化館 所要時間 約60分 約30分 開始時間 10:15～／14:00～ 13:00～ 定員 1～20名 1～20名 内容 「ガソリン自動車誕生からの歴史」の紹介 「クルマ文化資料室の見どころ」の紹介

文化館の2Fは「クルマ文化資料室」というエリアがあり、自動車の歴史を学べるユニークな資料がたくさん展示されている。ガイドツアーもここで行なわれる。

【クルマ文化資料室】

1894年から2000年頃までの自動車雑誌約60冊の表紙を展示。世界初の自動車雑誌といわれているフランスの「La Locomotion Automobile」も展示されている（画像右） クルマが登場する文学、マンガ、映画、音楽を約170点展示

クルマの歴史をたどる模型の展示 世界の自動車メーカーのカーバッジ 自動車玩具やゲームを約780点展示

展示車両のほかにも楽しみがたくさん！

下記で紹介する施設はガイドツアーの対象ではないが、開館時間内なら自由に利用できる無料エリアとなっている（ショッピングでの買い物はもちろん有料）。

自動車の資料や専門書、クルマが活躍する絵本、マンガなどが蔵書された「クルマの図書館」（24年11月リニューアル） クルマ館の車両には乗れないが、文化館には乗車可能な展示車が用意されている。写真はスイフト 9HP（1905年・イギリス）

同館の特別プログラムやイベントを実施するコーナー。※実施時のみオープン 博物館での余韻を楽しみながら美味しいコーヒーや紅茶を楽しめるカフェ ショップでは同館名物「博物館カレー」や「スパナスプーン」などを販売。ガチャガチャコーナーも充実

クルマ好きはもちろん、ファミリーやカップルで訪れても楽しめる施設となっている。

ガイドツアーや車両展示、資料の数々などの情報が盛りだくさんの『トヨタ博物館』。クルマへの興味が何倍にもふくれ上がること間違いなしだ！

【入場料】 大人:1,200円 65才以上:700円 中高生:600円 小学生:400円 障がい者割引あり

【開館時間】9:30～17:00（入館受付は16:30まで）

【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

【所在地】 愛知県長久手市横道41-100

【駐車場】 無料