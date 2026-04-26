【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シユイが担当するTVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌「リーチライト」のCD発売が決定した。 ■ジャケットにはアニメスタッフ描き下ろしのシユイの似顔絵も！ 数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイが唄う、『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌「リーチライト」のシングルCDリリースが決定した