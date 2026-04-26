シユイ、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌「リーチライト」CD発売決定

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シユイが担当するTVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌「リーチライト」のCD発売が決定した。

■ジャケットにはアニメスタッフ描き下ろしのシユイの似顔絵も！

数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイが唄う、『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌「リーチライト」のシングルCDリリースが決定した。

ジャケットにはキャラクターデザイン・総作画監督を務める小野早香さんが本作のために描き下ろしたエルファリアのイラストを使用。さらに裏面も小野早香さんが描き下ろした、シユイの似顔絵を掲載している。

さらに本日19時より、シユイの似顔絵を使用したMVも公開される。

楽曲「リーチライト」は、YouTubeに投稿されている「生きるfeat.可不」の再生回数が2900万回を超えている水野あつが作詞作曲を担当し、前作「オーバーラップ」を書き下ろした雪乃イトが作曲編曲を担当している。

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2は、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと新鋭の漫画家・青井聖による漫画を原作に、魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いた作品。

2024年7月にシーズン1が放送され、圧倒的なアクションシーンが大きな反響を呼んだ本作の新シリーズ『杖と剣のウィストリア』Season2が2026年4月12日より放送中だ。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「リーチライト」

■ライブ情報

『LAWSON presents シユイ one-man Live 2026 (仮)』」

07/05（日）東京・新宿ReNY

■番組情報

TBS系『杖と剣のウィストリア』Season2

毎週日曜16:30～放送

放送終了後17:30から各配信サービスにて順次配信

(C)大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

■【動画】「リーチライト」MV（19時より公開）

■【画像】CDジャケットなど

■関連リンク

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』番組サイト

https://wistoria-anime.com/

シユイOFFICIAL SITE

https://www.shiyui.jp