ソフトバンクは２５日のロッテ戦（熊本）に０―５の零封負けを喫した。打線が相手の小刻みな継投の前に散発６安打と封じられ、先発・上沢直之が６回５失点で今季初黒星。投打に見せ場の少ないゲームに終わり、大事なカード初戦を落とした。この試合は、ロッテ先発・種市篤暉投手（２７）が初回に左足を負傷して緊急降板。今年３月に開催されたＷＢＣにも出場した右腕を襲うアクシデントだった。小久保裕紀監督（５４）は試合後