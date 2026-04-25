メ～テレ（名古屋テレビ） フィンランド生まれの人気キャラクター「ムーミン」の物語を体感できる展覧会が25日、名古屋で始まりました。 「トーベとムーミン展」は「ムーミン」の小説が2025年に出版から80周年を迎えたことを記念して開かれています。 会場には作者トーベ・ヤンソンの小説やコミックスの原画やスケッチ、愛用品などおよそ300点が展示されています。 小説の