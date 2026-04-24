【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、ホワイトハウスで記者団からイランに対して核兵器を使用する可能性があるか問われ、「使わない。核兵器は誰にも使用を許されるべきではない」と述べた。トランプ氏は「なぜ核兵器を使う必要があるのか。我々は核なしに彼らを完全に壊滅させた」と話した。