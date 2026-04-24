高千穂あまてらす鉄道で巡るトンネルの旅を紹介する（写真：あまてらす鉄道提供）日本各地で、さまざまな形で公開されている鉄道廃線トンネル。今回は高千穂あまてらす鉄道で巡る、旧高千穂鉄道と九州横断鉄道計画に関連する未成線トンネル群を紹介する。宮崎県高千穂町にある高千穂あまてらす鉄道は、2005年9月に台風14号の甚大な被害を受けて休止され、その後廃止された第3セクター高千穂鉄道の一部を活用した観光鉄道だ。鉄