俳優の大和田獏さんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。2020年に新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった、妻・岡江久美子さんの七回忌を偲びました。 【写真を見る】【 大和田獏 】亡き妻・岡江久美子さんの七回忌を報告「久美子は兎に角明るくて前向きな人でした」「失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です」大和田さんは、岡江さんが笑顔で手を振る画像を1枚目に添えて「今日