俳優の大和田獏さんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。

2020年に新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった、妻・岡江久美子さんの七回忌を偲びました。



【写真を見る】【 大和田獏 】 亡き妻・岡江久美子さんの七回忌を報告 「久美子は兎に角明るくて前向きな人でした」「失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です」





大和田さんは、岡江さんが笑顔で手を振る画像を1枚目に添えて「今日、4月23日は6回目の命日です。仏教では7回忌になるんですね。」と投稿。





続けて「あれから6年。家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました。」「失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です。」と綴り、最愛の妻を失ってから満6年が経過した現在の、周囲への感謝を言葉にしました。





大和田さんは他にも、岡江さんとの思い出の画像を多数投稿。





「久美子は兎に角明るくて前向きな人でした。」と在りし日の妻を懐かしみました。





そして「そんな彼女の様な生き方を目指したいと思います。」と、前向きな思いで締めくくっています。





【担当：芸能情報ステーション】