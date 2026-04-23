東日本大震災による東京電力福島第一原発（福島県）の事故から１５年。廃炉作業の現場を４月６日、約１年５か月ぶりに訪れた。（編集委員・森太）解体する処理水タンクは1000基超構内を歩いていると、シューッというバーナーの音が聞こえてきた。近づくと、屋外の現場に複数の作業員がいて、そのうちの一人が鉄板を溶断しているところだった。オレンジ色の炎がバーナーの先端から勢いよく鉄板に吹き付けられている。「処理水