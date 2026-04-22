中東情勢が混迷を極め、熊本県内の公共交通機関にも影響が出ています。 【写真を見る】燃料高騰でフェリー減便へ５月の熊本・有明フェリー1日4便減らす 有明フェリーは燃料価格の高騰を理由に、5月は減便することを発表しました。 アメリカのトランプ大統領は4月21日、SNSへの投稿で「どのような結果になるにしても、イランとの議論が終わるまで停戦を延長する」と表明しました。 ただ具体的な期限は示