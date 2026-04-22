4月4日（土）より放送中のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第4話のあらすじと先行カットが公開された。魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）どんな時も相手を思