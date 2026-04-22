『魔入りました！入間くん』 第4話「見えないけど」あらすじ公開
4月4日（土）より放送中のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第4話のあらすじと先行カットが公開された。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、4月25日（土）に放送となる第4話「見えないけど」のあらすじと先行カットが公開された。
ケロリとカルエゴの厳しい指導のもと練習を重ね、手ごたえを感じ始める問題児（アブノーマル）クラス。ソイもクラスの一員としてなじんできたところだったが、ソイの音楽祭参加を聞きつけた彼の父から電話がかかってきて……？ ソイの父からの電話がソイや入間たちにどのような影響を与えるのか、ぜひご注目を。
＜ 第4話「見えないけど」あらすじ＞
カルエゴの指導を受けた入間が用意したのは…主役を務めるエリザベッタへのラブレターだった！？ 音楽チーム、ダンスチームともに確かな手ごたえを感じる問題児（アブノーマル）クラス。ソイも日々の練習を通じて、問題児クラスの一員としてなじんできていた。そんな折、ソイの音楽祭参加を聞きつけた彼の父から、カルエゴのもとに電話がかかってきて…。
＞＞＞第4話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
ケロリとカルエゴの厳しい指導のもと練習を重ね、手ごたえを感じ始める問題児（アブノーマル）クラス。ソイもクラスの一員としてなじんできたところだったが、ソイの音楽祭参加を聞きつけた彼の父から電話がかかってきて……？ ソイの父からの電話がソイや入間たちにどのような影響を与えるのか、ぜひご注目を。
＜ 第4話「見えないけど」あらすじ＞
カルエゴの指導を受けた入間が用意したのは…主役を務めるエリザベッタへのラブレターだった！？ 音楽チーム、ダンスチームともに確かな手ごたえを感じる問題児（アブノーマル）クラス。ソイも日々の練習を通じて、問題児クラスの一員としてなじんできていた。そんな折、ソイの音楽祭参加を聞きつけた彼の父から、カルエゴのもとに電話がかかってきて…。
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（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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