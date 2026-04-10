高市首相（自民党総裁）は１０日、自民の麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田光一幹事長代行と首相官邸で昼食を取りながら、約１時間会談した。出席者によると、今国会の運営などについて意見を交わし、今後も緊密に意思疎通を図ることで一致した。１２日の党大会を巡っても協議したという。首相が麻生氏と会食したのは昨年１２月５日以来、約４か月ぶり。