【まんまるどうぶつ まんまるいぬ めじるしガチャマスコット】 4月上旬 発売予定 価格：1回300円 「まんまるどうぶつ まんまるいぬ めじるしガチャマスコット」柴犬 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「まんまるどうぶつ まんまるいぬ めじるしガチャマスコット」を4月上旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、コロンと丸まったフォルムがかわいい、まんまる