かわいい
『かわいい』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ケニア人男性と結婚した日本人女性が語る、国際結婚で受けた差別のリアル
文春オンライン
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初対面の男性から「オヤジっぽいなぁ」と思われる言動 つまようじはNG
オトメスゴレン
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年収1100万円を手放した元外銀社員が刺しゅうで見つけた起業の勝ち筋
未経験でも「市場の構造を把握すれば勝ち筋が見える」と刺しゅうを選んだという
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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猫用爪研ぎを買ったら、スコ猫がボール下に潜り込んで熟睡していた
とーまくんはボール下の隙間に体を滑り込ませ、ベッドとして愛用している
まいどなニュース
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段ボール箱を取り合う猫2匹、娘が手作りの2階建てハウスで円満解決
マンチカンのきなこくんとミヌエットのおだんごちゃんが一歩も引かず応酬
まいどなニュース
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BELLYGOMが新大久保に登場
cocotte
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フランス人が「大切なお皿」と語った一枚、実はセリアの100円商品だった
割れた皿の購入先を尋ねると「Seria」と判明し、100円ショップと知っていたという
ABEMA TIMES
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映画ちいかわが公開14日間で興収50億円を突破、シン・エヴァと同ペース
初日興収9.9億円はコナン最高作の初日9.6億円を上回る記録となった
オリコンニュース
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人気女流雀士が31歳で八丈島に移住、家賃15万円から3万円の島暮らしへ
「このままでは壊れてしまう」と31歳で決断し家賃も間取りも大幅に改善
集英社オンライン
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映画ちいかわが描くかわいい世界観に潜む人間社会への皮肉
中山淳雄氏によると、ファンシーな世界観に潜む弱肉強食の不条理さが大人にも刺さる要因だという
プレジデントオンライン
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偶然撮れたとは思えない…あまりにも微笑ましい「置き配完了通知」が話題
投稿主が写真を確認すると、荷物だけではなく一緒に暮らす保護犬の姿が
わんちゃんホンポ
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阪神・ガルシアが試合またぎ2打席連発、格安助っ人のパワーが本物と証明
前日5日の満塁弾に続く試合またぎの2打席連発は阪神外国人選手で初の記録
スポニチアネックス
2026年8月6日
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ユニクロの990円「ヘンリーネックタンクトップ」が着回し力の高さで話題
990円ながら1枚着・重ね着・インナーと着回し力が優秀とのこと
オトナンサー
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映画ちいかわの灰色の島民たちが問いかける、共同体の罪と責任
灰色の島民たちが責任の匿名化を体現し、善悪の判断を観客に委ねるという
プレジデントオンライン
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人気加工アプリ「SNOW」がステマ規制に違反、消費者庁が措置命令を出す
SNOWがインフルエンサーに電子ギフト券を提供し、PRと明示せずにXへ投稿させていたという
日テレNEWS NNN
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ヨーグルトをもらえなかった犬が拗ねた顔、飼い主も思わず笑う
砂糖入りのためあげられず、ソファーの隅で鼻息を荒くしていたとのこと
まいどなニュース
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元保護猫のROCKくんが飼い主を追いかけ、腕の中へ全力ジャンプする姿が話題
飼い主が走って逃げると猫も全力追跡し、最後は腕の中へジャンプする
まいどなニュース
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女性と初めての国内旅行 行ってみたい観光地9パターン
スゴレン
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ウンザリ 彼女からのLINE5選
オトメスゴレン
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洗面所に入ると必ず様子を見にくる1歳猫、首かしげ姿に22万いいね
スコティッシュフォールドのカンスケくんが洗面所で飼い主を見守るのが日課だという
ねこちゃんホンポ