既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「熟年離婚」の実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像】えっ…生々しい…コチラが「熟年離婚するかも？」40・50代既婚男女の回答です（図解：5枚）「熟年離婚するかもしれない」子どもの有無で差は？調査は2月24日・25日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。男性1000人、女性