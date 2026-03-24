既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「熟年離婚」の実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】えっ…生々しい… コチラが「熟年離婚するかも？」40・50代既婚男女の回答です（図解：5枚）

「熟年離婚するかもしれない」子どもの有無で差は？

調査は2月24日・25日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。男性1000人、女性1000人の計2000人から有効回答を得ています。

全回答者に「熟年離婚すると思いますか？」と質問すると、「どちらかといえば『はい』」と答えた人は27.1％、「どちらかといえば『いいえ』」と答えた人は72.9％という結果になりました。

子どもの有無別で、回答に差はあるのでしょうか。全回答者のうち、「子どもあり」と答えた人は1436人（71.8％）、「子どもなし」は564人（28.2％）でした。「子どもあり」の1436人中、「熟年離婚するかもしれないと思う」と答えた人は455人（31.7％）、「子どもなし」の564人中では87人（15.4％）という結果になりました。

「子どもあり」と「子どもなし」で約2倍もの差が表れたことに対し、同社は「子どもがいるから離婚できず婚姻関係を続けている層、あるいは子どもがいることで『熟年離婚につながる原因が発生した』という既婚者が多いことが推測されます」と分析しています。

既婚者の皆さん、「熟年離婚」を考えたことはありますか……？

