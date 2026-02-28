「あの『味ぽん』がシートマスクに?」と予想外のタッグに驚きの声もあがっていた、ミツカン『味ぽん』とSaborino『サボリーノ 目ざまシート』のコラボ。食品資源に新たな価値を与える“アップサイクル”を通じて食品会社と協業し、サステナブルな社会の実現を目指す『あますことなくいただきマスク』の第1弾となる取り組みだ。調味料を生み出す過程で生まれてしまう残渣（ざんさ）を、美容に活用するという従来の常識を覆すこの