ミツカンは、発酵性食物繊維に着目した食品ブランド『Fibee(ファイビー)』の体験型イベントを、5月11日まで渋谷ヒカリエにて開催中です。日々の美容習慣で感じがちな“めんどう”や“疲れ”を可視化したという本イベントを覗いてみると、思わず共感してしまう内容ばかり。そのイベントの様子をレポートします。渋谷ヒカリエにて5月9日から5月11日まで開催中の「キレイはときどき、めんどくさい。それ、美容疲れ展」○言葉にできな