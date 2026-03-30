Mizkan（以下ミツカン）は2月にリニューアルしたお酢ドリンク「フルーティス」の提案に力を注ぐ。「フルーティス」の新しい価値を届けることで、2021年をピークに右肩下がりで推移する市場の回復を目指す。2月下旬に都内で開いた「新フルーティス発売イベント」で、お酢ドリンク市場について「ここ3年で最盛期の21年、22年並みまで復活させる」とした。同社は、発売イベントで「フルーティス」について「これまでは健康のた