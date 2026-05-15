「おかめ納豆」シリーズなどおよそ120品目が値上がりです。タカノフーズは「おかめ納豆」シリーズや「おかめ豆腐」シリーズなど、製造する納豆豆腐・厚揚げの全商品を値上げすると発表しました。あわせて120品目ほどで、来月1日に店頭に届く分から一律で15％値上げします。中東情勢の緊迫化を受けて容器やフィルムなど石油由来の包装資材が高騰したことが要因です。タカノフーズは「企業努力のみで対応できる範囲を超えており、