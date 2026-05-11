「金のつぶ」ブランドを展開する納豆大手のミツカンは、6月から納豆商品の価格改定を実施すると発表した。さらに、大手報道によると、タカノフーズも同月から「おかめ納豆」など全納豆商品の値上げを実施する見通しだ。物価高の中でも“安価に食事を成立させやすい食品”として需要を維持してきた納豆にも、値上げの波が押し寄せている。背景にあるのは、大豆やエネルギー価格の上昇だけではない。中東情勢の緊迫化を受けた