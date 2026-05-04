ゴールデンウィーク明けから6月にかけて、日本では建築資材や日用品などが不足していくことが予想され、不安が広がっている。 日用品不足の原因は中東情勢の悪化、およびホルムズ海峡が封鎖されたことでプラスチックや粗製ガソリンなどに使われる「ナフサ」が手に入らないことが背景にあり、今後、建築や運送業、プラスチック加工業のほかさまざまな業界に影響が出てくることが予想されている。 例えば、ナフサ不