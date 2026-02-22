巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。“新社会人”にチョーさんらしい言葉でアドバイスを送った。「長野久義初めてのお悩み相談」のコーナー。今春に就職を控えているという23歳の女性リスナーから、初めての会社勤め、初めての一人暮らし