猫ふんじゃった症候群とは 「猫ふんじゃった症候群」は正式な病名ではなく、「しっぽ引っ張り外傷」や「仙尾部外傷」などと呼ばれています。しっぽを引っ張られたり、踏まれたりして強い衝撃がかかることで起こる症状です。 猫のしっぽは長さによりますが、20個程度の骨（尾椎）が連なっています。そのまわりを筋肉が覆い、しっぽ全体に尾骨神経という神経が通っています。 尾骨神経は、骨盤神経などの重要な神