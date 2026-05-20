雨の日や台風の前になると、頭が重い、めまいがする、体がだるい、気分が落ち込む。こうした不調で仕事に集中できないと、「これくらいで休むのは甘えなのでは」と悩む人もいるでしょう。上司に「天気が悪いので休みます」とは言いにくく、無理をして出勤している人も少なくありません。 しかし、天気痛による不調は、気の持ちようだけで片づけられるものではありません。気圧や湿度、気温の変化が体に影響し、頭痛やめまい