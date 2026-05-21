知人女性の車にメモを残して義務のないことを強要しようとしたとして、20日午後6時半ごろ、長岡市に住む会社員の男（25）が逮捕されました。警察によりますと、男は5月8日から11日までのあいだに、長岡市内の駐車場に駐車していた知人女性（20代）の軽自動車にメモを残して、義務のない行為を強要しようとした疑いが持たれています。メモには「下着をください。そうすればあなたや家族に危害はあたえません」といった旨の内容が記