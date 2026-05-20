東京・豊島区にある、勤務先のガールズバーのトイレで出産した赤ちゃんを殺害した罪に問われている女の裁判で、検察側は女に拘禁刑6年を求刑しました。三枝珠莉亜被告（22）は去年9月、アルバイトとして勤務していた池袋のガールズバーのトイレで、赤ちゃんを出産した直後に首を絞めるなどして殺害した罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。検察側はきょう（20日）の論告で、「産声をあげた我が子を物扱いする残酷な