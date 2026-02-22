お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが２２日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」を更新し、改めて奨学金への思いを語った。せいやはニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」で大学時代の奨学金を完済したことを報告し、ネットニュースで話題となっていた。せいやは近畿大学に進学するため、奨学金約４００万円を借りていた。月々、低額で返金していたが、このたび「払い込