5月5日、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が自身のYouTubeチャンネルを更新。現在放送中のドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）で共演中の唐田えりか（28）がゲスト出演し、過去の騒動後の生活について率直に語った。今回の動画は、バラエティやYouTubeへの出演経験がほとんどない唐田と激辛ラーメンに挑戦しながら“素の顔”を引き出すという内容。せいやの軽妙なトークに導かれ、これまで多くを語ってこなかっ