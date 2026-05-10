女優唐田えりか（28）が10日までにお笑いコンビ、霜降り明星のせいやのYouTubeチャンネルにゲスト出演。騒動直後の活動休止期間中の過ごし方について言及した。2人は現在、フジテレビ系連続ドラマ「102回目のプロポーズ」で共演中。せいやから「助走とかなしで聞きますけど、仕事ない時、何してたんですか？」と単刀直入に聞かれ、唐田は思わず笑った。そして「会社に住んでました。事務所に住んでましたね」と明かした。続けて「