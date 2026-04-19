4月17日から、綾瀬はるかの主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』が公開されている。連日、宣伝のためバラエティ出演が続く綾瀬だが、熱愛を取りざたされた「SixTONES」ジェシーの “親友” に対する接し方が、SNSをざわつかせているようだ。発端となったのは、16日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「グルメチキンレース ゴチになります！」。綾瀬は、映画の告知も兼ねて、同作に出演する細