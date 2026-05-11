◇セ・リーグ広島4―0ヤクルト（2026年5月10日マツダ）広島がオープナーを成功させて連敗を2で止め、1日で最下位脱出に成功した。「母の日」の始球式を務めた赤木の母・恵美さんから、プロ初先発の“次男”につなぐ球界初の母子リレーを起点に、7番手・中崎まで“8人”の零封リレー。7人以上の継投による無失点勝利は球団初だ。恵美さんは1日30分限定で練習し、この日も「朝7時から最終調整」して臨んだ。左手には、息子