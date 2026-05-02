お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が1日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。第2子誕生を報告した。軽快にトークを進める中、せいやは何の前触れもなく「娘も生まれましたからね」と突然、告白。粗品も「えええええ！なんて？」と驚いた。「子供生まれまして」と改めて、せいやが第2子誕生を発表すると、粗品は「さらっと言うたけど、おめでとう」と祝福した。「2