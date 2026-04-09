4月5日（日）の『有吉クイズ』では、前回に引き続き、「霜降り明星せいやのコレなら勝てる！！SM業界のウラ側クイズ」が放送された。解答者の1人として登場した藤田ニコルは、妊娠中にもかかわらず、同じく既婚者のせいやと、ろうそくを使った“プレイ”をすることになり…。【映像】霜降り明星せいや、くすぐりプレイグッズでも恍惚「これすごい…」クイズが進行するなか、レジェンド女王様も愛用するという“オーダーメイドろう