西大寺会陽2月21日岡山・東区 2月21日夜、岡山市東区の西大寺観音院で、「はだか祭り」として知られる西大寺会陽が行われていたところ、参加者の男性６人が病院に搬送されました。消防などによりますと、うち３人は搬送時に意識がなかったということです。 容体や当時の詳しい状況は分かっていません。西大寺会陽は、裸の男たちが宝木を奪い合う、500年以上の歴史がある祭りで、国の重要無形民俗文化財になっています