美作警察署 男性2人を集団で監禁してけがをさせたとして、岡山県津山市の無職の男（44）や勝田郡の男子高校生(17)ら10代から40代の男女8人が13日、監禁と傷害の疑いで逮捕されました。 美作警察署によりますと、8人は共謀し、2026年3月17日午前0時35分ごろから午前4時40分ごろまでの間、岡山県北部に住む会社員の男性(18)と当時岡山県北部に住んでいた会社員の男性(19)を岡山県勝央町のコンビニエンスストアなどに呼び出し