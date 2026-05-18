美作警察署 美作警察署は18日、知人が関与した監禁・傷害事件の被害者に、被害届を取り下げるよう迫ったとして津山市のアルバイトの男（24）を証人威迫の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は知人の男が岡山県北部に住む会社員の男性（18）らを監禁してけがをさせたとして、2026年5月13日に逮捕された事件に関し、男性に被害届を取り下げさせるため、5月14日午後10時10分ごろから午後10時25分ごろまでの間、男性に