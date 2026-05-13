岡山県警は10代の男性2人を監禁し暴行を加えたとして、男子高校生を含む10代から40代の男女8人を逮捕しました。 【写真を見る】【速報】集団で監禁し暴行を加えるなどしたとして男子高校生（17）を含む男女8人を逮捕男性2人を監禁・暴行した容疑【岡山】 8人は男性2人を監禁・暴行した疑い 監禁と傷害の容疑で逮捕されたのは岡山県津山市の無職の男（44）岡山県津山市の会社員の男（21）岡山県美作市のアルバイトの女（20）岡