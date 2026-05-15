岡山市役所 岡山市は、市が本来課税すべきでない軽自動車249台の所有者に、誤って納税通知書を送付していたことが分かりました。 岡山市の発表によりますと、誤送付の対象となったのは、2025年10月1日から31日の間に岡山市中区から県外に転出登録された軽自動車249台です。 市は、2026年5月7日に誤って納税通知書を送付し、14日にミスが判明しました。対象車両のデータを市税システムに取り込む際に処理漏れが生じ